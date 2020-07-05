شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء تجعل الأهلى والزمالك أكبر الخاسرين من تغيير نظام نصف نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر قطبا الكرة المصرية أكبر الخاسرين من قرار الكاف بنقل مباراتى نصف نهائى دورى من مباراة واحدة. وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أعلن عبر موقعه الرسمى قرارت اللجنة التنفيذية التى اجتمعت الثلاثاء عبر الفيديو، وجاء أبرزها استئناف مسابقتى دورى الأبطال والكونفيدرالية فى شهر سبتمبر، على أن يقام الدور نصف النهائى من مباراة واحدة، ولم يتحدد بعد البلد المضيف للدورين نصف النهائى والنهائى لدورى الأبطال، بينما تستضيف المغرب الدورين نصف النهائى والنهائى للكونفدرالية.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر فى المغرب.

سوبر كورة يرصد 3 أسباب تجعل الأهلى والزمالك الخاسران الأكبر:

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

Advertisements

كانت تقارير صحفية كشفت اتفاق أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى على إقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من دور واحد، ولم يتم الاستقرار على مكان إقامة المباريات حتى الآن.

وقال " le360 " المغربى إن أعضاء المكتب التنفيذى للكاف أجمعوا على إجراء مباريات نصف نهائى دورى الأبطال، من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب، كما كان عليه الأمر فى السابق، والذى سيواجه خلاله فريق الوداد الرياضى منافسه الأهلى المصري، فيما سيواجه الرجاء الرضى خصمه الزمالك المصري، بدولة الإمارات العربية .

أشار الموقع إلى إن الكاميرون كانت مرشحة بقوة لاحتضان نصف نهائى المسابقة المذكورة، غير أن بعض أعضاء المكتب التنفيدى للكاف طرحوا على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الافريقى مقترح استكمال دورى الأبطال فى الإمارات، وهو ما تم الاتفاق عليه.

شدد الموقع على أن الأندية العربية الأربعة المؤهلة لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، لم تستفيد من أى منح استثنائية أو امتيازات مالية، وأن الاتحاد الافريقى قرر إقامتها بالإمارات للاستفادة من عقود الرعاية الجديدة التى سيتم توقيعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وضخ أموال إضافية فى خزينة "الكاف" يساعدها فى الوفاء فى الدعم الذى رصدته للاتحادات الكروية المحلية لمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، بعدما رصدت مبلغ إجمالى قيمته 16 مليون و200 ألف دولار بمعدل 300 ألف دولار لكل اتحاد قارى .