شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعلن مواعيد استئناف المسابقات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مواعيد استئناف المسابقات المختلفة لاستكمال موسم 2019 / 2020 بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

ومن المقرر أن تستأنف المسابقات بمنافسة 2002 ناشئى المرتبط بالمحترفين يوم 4 أغسطس و 2000 شباب المرتبط بالمحترفين يوم 5 أغسطس و 2002 ناشئات 11 أغسطس و 2000 أنسات 12 أغسطس و الدورىالممتاز رجال الخاص بالمنافسة على البقاء 13 اغسطس و الممتاز للنافسة على الصعود 14 أغسطس و الدرجة الأولى 15 أغسطس و كأس مصر 2004 ناشئيات 15 أغسطس أيضا و عمومى سيدات 25 أغسطس و كأس مصر عمومى سيدات يوم 8 سبتمبر .

وأعلن اتحاد اليد صباح اليوم استئناف المسابقات فى بيان رسمى كالتالى :

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في ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزارء وإعلان وزارة الشباب و الرياضة بالموافقة علي عودة النشاط الرياضي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية علي الصحة العامة ..

وقرر الإتحاد المصري لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس من العام الجاري ٢٠٢٠ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضي طبقا للكود " ٢" الخاص بالدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية علي أن تكون طبقا لما يلي ..

استكمال مباريات دوري الناشئين والناشئات مواليد ٢٠٠٠ ، و٢٠٠٢ودوري عموم السيدات .. واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدوري الممتاز .. ومباريات الصعود بدوري الدرجة الأولي .. و فيما يخص دوري المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجاري علي أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولي للاعبي المنتخب القومي الاول استعدادا لبطولة العالم يناير ٢٠٢١ وقبل البدء في استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد علي الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.