شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد استكمال دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر تحديد موعد استكمال مباريات دورى المحترفين للكبار خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد التراجع عن قرار الغاء أى مسابقة هذا الموسم وفقا لرؤية القيادة السياسية، وشهدت الأيام الماضية موافقة أندية المحترفين على قرار إلغاء المسابقة بإستثناء الأهلى و بدء منافسة جديدة خلال شهر أغسطس القادم قبل صدو بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن استكمال جميع المسابقات.

و أصدر اتحاد اليد بيان صباح اليوم بشأن استكمال المنافسات كالتالى :

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في ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزارء وإعلان وزارة الشباب و الرياضة بالموافقة علي عودة النشاط الرياضي لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية علي الصحة العامة ..

وقرر الإتحاد المصري لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس من العام الجاري ٢٠٢٠ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضي طبقا للكود " ٢" الخاص بالدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية علي أن تكون طبقا لما يلي ..

استكمال مباريات دوري الناشئين والناشئات مواليد ٢٠٠٠ ، و٢٠٠٢ودوري عموم السيدات .. واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدوري الممتاز .. ومباريات الصعود بدوري الدرجة الأولي .. و فيما يخص دوري المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجاري علي أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولي للاعبي المنتخب القومي الاول استعدادا لبطولة العالم يناير ٢٠٢١ وقبل البدء في استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد علي الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.