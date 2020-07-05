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الريال يواصل انتصاراته على حساب بلباو ويقترب خطوة جديدة من لقب الدوري الإسباني

تقدم ريال مدريد خطوة جديدة على طريق استعادة اللقب في الدوري الإسباني لكرة القدم وحقق الفريق انتصاره السابع على التوالي بالفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ بين الفريقين إلى حد كبير.

وفي الشوط الثاني ، ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى شهدت الدقيقة 73 هدف الفوز بتوقيع سيرخيو راموس قائد الفريق من ضربة جزاء.

ورفع راموس رصيده إلى عشرة أهداف في المسابقة هذا الموسم كما أنه الهدف الخامس للمدافع المخضرم في المباريات السبعة التي خاضها الريال في المسابقة منذ استئناف فعاليات الموسم في حزيران/يونيو الماضي بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ورغم هذا ، سيفتقد الريال جهود راموس في المباراة القادمة أمام ديبورتيفو ألافيس بسبب الإيقاف للإنذار الذي حصل عليه اليوم في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وحصد الريال 21 نقطة من 21 نقطة متاحة في هذه المباريات السبعة التي خاضها منذ استئناف المسابقة ليرفع رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول المسابقة موسعا الفارق مع برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط.

ويستطيع برشلونة تقليص الفارق إلى أربع نقاط حال فوزه على مضيفه فياريال في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد بلباو عند 48 نقطة في المركز الثامن علما بأنه مني بالهزيمة اليوم بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.

وجاءت بداية المباراة قوية حيث سعى كل من الفريقين إلى هز الشباك مبكرا وإن لم تتسم محاولاتهما بالخطورة الكبيرة.

وسنحت الفرصة مبكرا للريال من ضربة حرة احتسبها الحكم لصالح كريم بنزيمة خارج منطقة جزاء بلباو.

وسدد ماركو أسينسيو الضربة الحرة في الدقيقة الرابعة وتصدى لها الحارس بصعوبة وحاول هجوم الريال متابعتها لكنها انتهت بضربة رأس غير متقنة من بنزيمة ليمسك الحارس الكرة بثبات.

ورد بلباو بهجمة خطيرة في الدقيقة السادسة وانتهت بتسديدة من إينياكي وليامز من داخل منطقة جزاء الريال تصدى لها الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا فيما أشار الحكم إلى تسلل وليامز.

وشهدت الدقيقة 16 أول فرصة حقيقية في المباراة اثر هجمة سريعة منظمة لبلباو مرر منها أوناي لوبيز الكرة عرضية من الناحية اليمنى وارتقى لها راؤول جارسيا وقابلها بضربة رأس قوية تصدى لها كورتوا.

ورد الريال بهجمة سريعة ولكن أوناي سيمون التقط تمريرة داني كارفاخال قبل بنزيمة المتحفز أمام المرمى.

وأنقذ إيدر ميليتاو فريق الريال من فرصة ذهبية لبلباو عندما قطع الكرة من وليامز على حدود منطقة الجزاء بعدما انطلق وليامز بالكرة من منتصف الملعب ببراعة في هجمة مرتدة سريعة لبلباو في الدقيقة 20 .

وأجرى بلباو تغييرا اضطراريا مبكرا بنزول أوناي نونييز في الدقيقة 21 بدلا من ييراي ألفاريز للإصابة.

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وأهدر رودريجو سيلفا فرصة ذهبية للريال في الدقيقة 22 اثر هجمة سريعة للفريق وتمريرة عرضية لعبها أسينسيو من الناحية اليمنى وقابلها رودريجو بضربة رأس وهو في حلق المرمى لكن الكرة ذهبت خارج الملعب.

ورد بلباو بهجمة منظمة سريعة في الدقيقة 23 أنهاها وليامز بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى مباشرة.

وبعد عدة دقائق خلت فيها المباراة من أي هجمات حقيقية ، بدا أن وليامز في طريقه لتسجيل هدف التقدم لبلباو في الدقيقة 36 اثر هجمة مميزة للفريق وتمريرة بينية وصلت منها الكرة إليه لينفرد بالحارس كورتوا لكنه لعب الكرة ساقطة (لوب) لتجتاز كورتوا وتستقر فوق المرمى فيما أشار الحكم بوجود تسلل.

وفيما فشلت جميع محاولات الريال لتشكيل خطورة كبيرة على مرمى بلباو ، شكل وليامز إزعاجا مستمرا لدفاع الريال بفضل انطلاقاته السريعة وتحركاته الخطيرة وإن لم يستطع ترجمتها إلى أهداف.

وفي المقابل ، عاند الحظ بنزيمة في بداية الوقت بدل الضائع لهذا الشوط حيث مرر أسينسيو كرة عرضية نموذجية من الناحية اليسرى وقابلها بنزيمة بضربة رأس خلال اندفاعه أمام المرمى لكن الكرة مرت خارج القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف الريال محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني ، ومرر كارفاخال الكرة عرضية من الناحية اليمنى لتصل إلى بنزيمنة أمام المرمى مباشرة ولكنه تباطأ في تسديدها وتدخل الدفاع سريعا ليفسد الهجمة.

وواصل الريال ضغطه الهجومي في الشوط الثاني فيما اعتمد بلباو على المرتدات السريعة ومن إحداها كاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة 54 ولكن كورتوا تدخل في الوقت المناسب.

وتقدم حارس بلباو داخل منطقة جزائه لقطع تمريرة خطيرة قبل وصول الكرة إلى لوكا مودريتش لينقذ فريقه من فرصة حقيقية للريال.

وأجرى بلباو تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 63 بنزول اللاعبين ميكيل فيسكا وأوسكار دي ماركوس بدلا من أوناي لوبيز وإينييجو كوردوبا على الترتيب.

وتدخل دفاع بلباو في الوقت المناسب لمنع فرصة خطيرة للريال وقطع تمريرة بينية متقنة من بنزيمة داخل منطقة الجزاء.

ووسط الهجوم المكثف من الريال ، أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 70 لمراجعة كرة مشتركة بين مارسيلو نجم الريال وداني جارسيا لاعب بلباو عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار) الذي أثبت وجود خطأ من لاعب بلباو داخل منطقة الجزاء فلم يتردد الحكم في احتسابها ضربة جزاء.

وسدد سيرخيو راموس مدافع وقائد الريال ضربة الجزاء على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 73 .

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 74 بنزول لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور بدلا من رودريجو وأسينسيو على الترتيب.

ورغم انتفاضة بلباو بعد الهدف في محاولة لتسجيل هدف التعادل ، فشل الفريق في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الريال.

وفي المقابل ، كاد الريال يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 88 اثر هجمة سريعة وتسديدة لبنزيمة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وأنقذ راموس فريقه من هجمة خطيرة للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وأبعد الكرة إلى ضربة ركنية لم تستغل جيدا لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للريال.