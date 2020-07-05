الامارات | اتحاد الكرة يطلق الاستبيان الخاص بـ "خلوة كرة الإمارات"

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلق الاستبيان الخاص بـ "خلوة كرة الإمارات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الاستبيان الخاص بـ "خلوة كرة الإمارات" المزمع إقامتها عن بعد بنظام الاتصال المرئي يومي 12، و13 يوليو الجاري، بهدف مشاركة أكبر عدد من المهتمين بكرة القدم في وضع تصورات النهضة المأمولة في المرحلة المقبلة، وذلك استجابة للمبادرة التي أطلقها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد عند توليه المسؤولية.

ودشن اتحاد الكرة منصة إلكترونية اليوم لتلقي الأفكار والمقترحات على الرابط الخاص بها، مصحوبة بدعوة لكل محبي كرة القدم في الدولة، من الجماهير و اللاعبين و المدربين و الاداريين و الحكام من أجل المساهمة الإيجابية في أعمال الخلوة وفق المحاور المتفق عليها، وهي تطبيق الاحتراف، وسقف رواتب اللاعبين، وتطوير المسابقات المحلية، وآليات مشاركة اللاعبين المقيمين وأبناء المواطنات، وتطوير المنتخبات الوطنية، والتسويق والاستثمار والحضور الجماهيري، وخصخصة الأندية، ودور الأكاديميات الكروية التابعة للأندية والخاصة وتطوير الألعاب النوعية، سواء كانت صالات أو سيدات أو كرة شاطئية، وكذلك تطوير الكوادر الفنية الوطنية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة والتنظيم والتسويق.

واكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار خلفان جمعه بلهول في بيان صحافي أن المنصة تتيح الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة بالآراء والمقترحات من أجل النهوض بالكرة الإماراتية على مدار 5 أيام على أن يتم بعدها حصر تلك المقترحات وفرزها لوضعها ضمن محاورها المحددة، إيذانا بمناقشتها في الخلوة، والعمل مع الأندية والإدارات واللاعبين والحكام والخبراء والجماهير، وكل من يهمه الأمر لبلورة خارطة طريق تصب في صالح الأندية والمنتخبات واللاعبين والاعلاميين وكافة عناصر منظومة الكرة بالدولة.

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وقال بلهول إن "الخلوة ستشمل 3 جلسات رئيسة، بالإضافة إلى حلقات نقاشية تغطي كافة المحاور المعلن عنها بمشاركة نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص في كل فرع من فروع التطوير، ومما لا شك فيه أن تلك الخلوة تعكس الانفتاح على كل الآراء، والاستفادة من كافة الخبرات، ولهذا الأمر كانت فكرة الاستبيان الذي نتمنى أن يحظى بمشاركة واسعة".

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