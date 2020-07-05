الامارات | يعقوب الحمادي يعتزل التحكيم بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب الحمادي يعتزل التحكيم بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر " توتير" أن لجنة الحكام في الاتحاد قبل اعتزال الحكم الدولي يعقوب يوسف الحمادي بسبب الإصابة، علماً أن الحمادي بدأ مسيرته في التحكيم في عام 2005، ويعد من اميز من الحكام في الدوري الإماراتي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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