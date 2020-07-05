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الامارات | يعقوب الحمادي يعتزل التحكيم بسبب الإصابة

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منصور السندي-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة  القدم على صفحته الرسمية عبر " توتير" أن لجنة الحكام في الاتحاد قبل اعتزال الحكم الدولي يعقوب يوسف الحمادي بسبب الإصابة، علماً أن الحمادي بدأ مسيرته في التحكيم في عام 2005، ويعد من اميز من الحكام في الدوري الإماراتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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