الامارات | توصية بإقامة بطولة مجمعة لدوري أبطال آسيا حتى قبل النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بإقامة بطولة مجمعة لدوري أبطال آسيا حتى قبل النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية، أن لجنة المسابقات بالاتحاد القاري للعبة رفعت توصية للمكتب التنفيذي تتضمن إقامة دوري أبطال آسيا بنظام البطولة المجمعة بدولة واحدة من دور المجموعات حتى الدور قبل النهائي في شرق وغرب القارة.

وتوقفت مباريات دوري أبطال آسيا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد وتحديدا شهر شباط/فيراير الماضي.

وسيتعين على المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي مناقشة التوصية المقدمة واعتمادها لتكون سارية التنفيذ.

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ووفقا للمصدر الآسيوي فقد تم تحديد الفترة من 14 أيلول/سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل، موعدا لمباريات دور المجموعات والأدوار الإقصائية التي سوف تقام من مباراة واحدة.

وبحسب نظام البطولة، سيتم لعب المباراة النهائية من مباراة واحدة أيضا في غرب القارة هذا العام.

وينتظر أن يفتح الاتحاد الآسيوي الباب خلال الأيام القادمة للترشح لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا المجمعة.

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