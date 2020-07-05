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الامارات | طارق أحمد مساعداً لمدرب فريق تحت 21 في الشارقة

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عبر حسابها الرسمي في "تويتر" تعاقدها مع لاعب الفريق السابق طارق أحمد الملقب بـ "الشبح " ليتولى مهام مساعد مدرب فريق تحت 21 سنة، كما جددت الشركة عقد  مدرب فريق تحت 15 سنة يونس شاكر، وذلك بحضور بدر أحمد عضو إدارة الشركة ومدير التعاقدات وشئون اللاعبين بدر أحمد الحمادي ومدير الإحتراف إبراهيم بن غافان .

ووصف طارق أحمد أختياره ضمن الجهاز الفني لفريق تحت 21 سنة بالفرصة الرائعة مع المدرب الوطني عبد الرحمن الحداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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