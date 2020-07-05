الامارات | طارق أحمد مساعداً لمدرب فريق تحت 21 في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق أحمد مساعداً لمدرب فريق تحت 21 في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عبر حسابها الرسمي في "تويتر" تعاقدها مع لاعب الفريق السابق طارق أحمد الملقب بـ "الشبح " ليتولى مهام مساعد مدرب فريق تحت 21 سنة، كما جددت الشركة عقد مدرب فريق تحت 15 سنة يونس شاكر، وذلك بحضور بدر أحمد عضو إدارة الشركة ومدير التعاقدات وشئون اللاعبين بدر أحمد الحمادي ومدير الإحتراف إبراهيم بن غافان .

ووصف طارق أحمد أختياره ضمن الجهاز الفني لفريق تحت 21 سنة بالفرصة الرائعة مع المدرب الوطني عبد الرحمن الحداد.

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