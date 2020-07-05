ميلان يسقط في فخ الهزيمة امام بولونيا ويبتعد عن حلم الـ«كالتشيو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
سقط فريق إنتر ميلان في فخ الهزيمة أمام ضيفه بولونيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، اليوم الأحد خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم «كالتشيو».
بهذه النتيجة تبخر حلم الإنتر في الفوز بالدوري الإيطالي بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 64 ويبتعد عن المتصدر يوفنتوس بفارق 11 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع بولونيا رصيده إلى النقطة 41 في المركز التاسع.
وأحرز لوكاكو هدفا بالدقيقة 12، قبل أن يقرر حكم اللقاء إلغاءه، بعدما لمس مهاجم الإنتر الكرة بيده.
وسجل روميلو لوكاكو هدف إنتر ميلان، في الدقيقة 22، بينما سجل موسى جوارا وموسى بارو هدفي بولونيا، في الدقيقتين 74 و80.
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