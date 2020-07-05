شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى يسجل هدفًا ويتعرض للطرد.. فوز وست بروميتش على هال سيتي بشامبيونشيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن المدافع أحمد حجازى، من قيادة فريقه وست بروميتش ألبيون، لتحقيق الفوز على فريق هال سيتي، بنتيجة 4 – 2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب «ذا هاوثورنس»، ضمن منافسات الجولة الـ41 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب

شارك أحمد حجازى في المباراة بالكامل، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثانى، بالدقيقة 37

وحصل حجازى، على بطاقة صفراء، بعد مرور 12 دقيقة، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وأحرز أهدف وست بروميتش تشارلى أوستن، كاميل جروشيسكي وجرادى ديجانا، في الدقائق 4، 49 و76 من زمن المباراة إضافة إلى حجازي.

بينما سجل هدفى فريق هال سيتي، كلا من كيفين ستيورات وماليك ويكس، في الدقيقتين 24 و48.

بهذه النتيجة وصل رصيد بروميتش إلى 77 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليدز يونايتد، برصيد 78 نقطة.

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