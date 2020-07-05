شكرا لقرائتكم محمود أبو الدهب: قوة تسديداتى تفوقت على روبرتو كارلوس واسألوا فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود أبو الدهب لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن الفيفا شهد على أن قوة تسديداته تفوق قوة تسديدات روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني، موضحا أن هذا جاء مثبتا فعليا عبر مسابقة نظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم، وجاءت النتيجة لصالحى.

وأشار أبوالدهب، إلى أن بدايته مع كرة القدم كانت في نادي الزمالك بمركز المهاجم، كاشفاً أن مدربي الفريق الأبيض أمثال فاروق جعفر ومحمود سعد لهم دور كبير في ثقل موهبته.

Advertisements

وقال أبو الدهب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"فاروق جعفر قام بتغيير مركزي من مهاجم لمدافع بسبب قوة بنياني"، مؤكدا أن الفيفا شهد على أن قوة تسديداته تفوق قوة تسديدات روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني، موضحا أن هذا جاء مثبتا فعليا عبر مسابقة نظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم، وجاءت النتيجة لصالحى.

ولفت أبو الدهب، إلى أن بدايته مع كرة القدم كانت في نادي الزمالك بمركز المهاجم، كاشفاً أن مدربي الفريق الأبيض أمثال فاروق جعفر ومحمود سعد لهم دور كبير في ثقل موهبته، وقال أبو الدهب في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"فاروق جعفر قام بتغيير مركزي من مهاجم لمدافع بسبب قوة بنياني"