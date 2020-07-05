شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تقليص عدد الأفراد المسموح لهم بإجراء المسحة الثالثة فى كل نادٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على تقليص عدد الأفراد المسموح لهم بالخضوع لإجراء المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيرس كورونا "كوفيد 19" فى كل نادى من أندية الدورى الممتاز، وذلك فى إطار تقليل النفقات خاصة وأن المسحات الطبية تكبد خزينة الجبلاية أموال باهظة.

وكشف مصدر مطلع أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة، قررت تقليص عدد الأفراد المسموح لهم بإجراء المسحة الطبية الثالثة، ليصبح العدد المسموح له فى كل نادٍ 40 فردًا فقط، بدلا من 50 فرد، مثلما حدث فى المسحة الأولى والثانية.

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وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كافٍ لن تقام المباراة فى موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق، وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أى مباراة بـ6 ساعات على الأقل، وتعتبر هذه الحالة هى الوحيدة التى سيتم فيها إلغاء المباراة فوراً.

من ناحية أخرى، تراجع مسئولو اتحاد الكرة عن الاقتراح الذى تم الاتفاق عليه مع اللجنة الطبية بالجبلاية، بشأن تأجيل أو إلغاء أى مباراة بالدورى حال ظهور 5 حالات كورونا فى الفريق الواحد قبل أى مباراة، حيث تم تعديل الاتفاق بحيث يتم إبلاغ لجنة المسابقات فى حال ظهور 5 حالات كورونا أو أكثر فى أى فريق قبل المباراة، وحال التأكد من أن اللائحة تمنع إقامة المباراة حال غياب عدد معين عن الفريق سيتم تأجيل المباراة أو إلغائها، وفقا لتقديرات لجنة المسابقات والمراقبين.