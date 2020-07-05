شكرا لقرائتكم عمه محمد صلاح توفيت نتيجة غيبوبة كبدية وليس فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور ياسر عمارة ، مدير مركز أبحاث وعلاج الكبد بكفر الشيخ، سبب وفاة منصورة حامد غالي ، عمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

وقال الدكتور عمارة، إن عمة الفرعون المصري ، توفيت بمركز أبحاث وعلاج الكبد بكفر الشيخ، بعدما كانت محتجزة بالعناية المركزة هناك، وسبب الوفاة تعرضها لغيبوبة كبدية.

وأضاف عمارة ، فى تصريح لـ "الخليج 365"، أنه عند استقبال عمه محمد صلاح فى المركز، كان هناك اشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، لذلك تم وضعها في حجرة العزل بالمركز، مثلما يحدث مع أي مريض يشكو من وجود إلتهاب في الصدر، ولكن بعد سحب مسحتين من المتوفاة تبين سلبية المسحات، لذا تم نقلها بعد ذلك لإحدى حجرات المركز، ثم تم نقلها بعد ذلك للعناية المركزة، مشددا على أن تقرير الوفاة المعتمد رسميا يؤكد أنها توفيت نتيجة غيبوبة كبدية.