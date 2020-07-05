شكرا لقرائتكم محمود أبو الدهب: إمكانيات رمضان صبحى أعلى من محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود أبو الدهب نجم الأهلى الأسبق إن إمكانيات رمضان صبحى جناح القلعة الحمراء أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمتوج مؤخرا بلقب "البريميرليج".

أضاف أبو الدهب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 :" إمكانيات رمضان صبحى أعلى من محمد صلاح وسبب عدم نجاحه في الاحتراف لأنه بدأ النجومية من الأهلى بعكس محمد صلاح الذى بدأها من الصفر ولو كان صلاح بدأها من القطبين لن يصل إلى هذا النجاح مع ليفربول".

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وتحدث أبو الدهب عن عودة الدوري المصري قائلا :" في مسألة عودة الدوري من عدمه كل الأندية تبحث عن مصالحها الشخصية لأن منهم من اقترب من الهبوط والبعض الأخر لا يملك دفع مستحقات لاعبيه".

تابع نجم الأهلى الأسبق :" النادى الأهلى صاحب الفضل علينا وهو من صنع إسمنا وتاريخنا ولم يجبرنى أحد على الرحيل عن القلعة الحمراء".