شكرا لقرائتكم محمود أبو الدهب: لعب في الزمالك وكنت أشجع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود أبو الدهب نجم الأهلى الأسبق إنه لعب للزمالك وكان مشجعا للقلعة الحمراء موضحا أن الأعلى خيره على الجميع وهو من صنع إسمه وتاريخه.

أضاف أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبوتس 1 :" زمان كان فيه احترام وعلاقة صداقة بين لاعبي الأهلى والزمالك ولما كان الأهلى يلعب أفريقيا لاعيبة الزمالك يشجعوه والعكس وهذه الصورة عير موجودة في الوقت الحالي".

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تابع أبو الدهب:" مصر تعانى في مركز الظهير الأيمن ولا أرى أحد أفضل من أحمد فتحى في الوقت الحالي طاهر أبو زيد صاحب أقوي التسديدات في تاريخ مصر".

وواصل:" في مسألة عودة الدوري من عدمه كل الأندية تبحث عن مصالحها الشخصية لأن منهم من اقترب من الهبوط والبعض الأخر لا يملك دفع مستحقات لاعبيه".