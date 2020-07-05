شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى يتلقى عروضا للإحتراف الخارجى وقضاء معايشة مع أياكس أمستردام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى، عروض للإحتراف الخارجى، من بينها قضاء فترة معايشة مع فريق أياكس أمستردام الهولندى، وذلك عن طريق وكيل أحد شركات التسويق الأجنابية، والتى اهتمت بتسويق لاعب الدراويش بعد متابعته بشكل جيد، وأثبت عبد الرحمن إنه صاحب موهبة كبيرة تؤهله للاعب فى الدوريات الأوروبيىة.

ومن المنتظر أن يعقد وكيل شركة التسويق الأجنابية، المتواجد حاليًا فى مصر، جلسة مع مسئولو الإسماعيلى اليوم، الأحد، لإطلاعهم على العروض المقدمة للاعب وكيفية تسويقه خارجيًا، والوقوف على شروط الدراويش للمساح للاعب بالرحيل، لاسيما وأن عبد الرحمن مجدى مازال مرتبطًا بعقد سارى مع الإسماعيلى، ولا يحق له الرحيل بدون موافقتهم.

وفى وقت سابق، رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلى عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

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فى سياق أخر، وبعد توقف طال لـ 100 يوم، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، عاد فريق الإسماعيلى لخوض تدريباته الجماعية التى انطلقت مساء أمس السبت، وقام الجهاز الإداري مؤخراً بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.

المران تم خلاله تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وسط اجراءات احترازية مشددة ، حيث بدأ بالجرى حول الملعب أعقبه تدريبات خفيفة بالكرة شملت التسليم والتسلم واللعب فى المساحات.

شهد المران حالة من التفاؤل بين اللاعبين حيث تم رفع شعار “السلام عن بعد” وبظهر اليد مع استمرار ارتداء الكمامات التزاماً بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

كما تطرق المران لخوض اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية سعيا لاستعادة جاهزيتهم الفنية والبدنية ، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية وسط سعى اللاعبين لاثبات جدارتهم الفنية والبدنية.