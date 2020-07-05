شكرا لقرائتكم شبانه: الأهلي يرصد 75 مليون جنيه لشراء طاهر طاهر والابقاء على رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن إدارة الأهلي رصدت مبلغ 75 مليون جنيه لشراء طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب والابقاء على رمضان صبحي في الموسم الجديد بشراؤه من ناديه الأصلي هيدرسيفيلد بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وأكد محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن الأهلي رصد مبلغ 3 ملايين دولار اي ما يعادل 50 مليون جنيه لانهاء صفقة رمضان صبحي فيما يصر ناديه حتي هذه اللحظة على تقاضي 5 ملايين دولار للاستغناء عن الجناح الدولي.

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وأضاف شبانة أن الأهلي يرصد مبلغ 25 مليون جنيه لشراء طاهر محمد من المقاولون رغم ان العرض الاول لشرائه توقف عند 18 مليون جنيه، الا ان هناك مرونة لرفع العرض ل25 مليون جنيه خلال الأيام القادمة، بينما لازالت ادارة المقاولون العرب تصر على تقاضي مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات طاهر للأهلي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.