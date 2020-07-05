شكرا لقرائتكم شبانة يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع يوسف أوباما بدلا من التجديد للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع "، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، قد كشف لمصدر مقرب منه إنه لم يتلقى أية مفاوضات من النادى الأهلى، للانتقال له بدلاً من التجديد للقلعة البيضاء.

تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على اليوم السابع، أن أوباما لن يفضل الانتقال للأهلى فى أى يوم عن ناديه حيث سيقوم بتجديد تعاقده عند فتح ملف التجديد معه حيث يتبقى فى عقده موسم واحد.

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أضاف شبانه فى لايف مع شبانه على صفحات اليوم السابع، أن يوسف أوباما أكد لمصدر مقرب منه إنه فى حال تفكيره فى أى يوم فى الرحيل عن الزمالك سيكون للعب خارج مصر، مشددًا على إنه لا يفكر فى تلك المسألة ويرغب فى الاستمرار مع ناديه أطول فترة ممكنة لانتمائه للنادى الأبيض كونه أحد أبناء النادى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.