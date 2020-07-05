شكرا لقرائتكم احتفال "مبسط" بعد فوز بايرن بالثنائية المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفل نجوم فريق بايرن ميونخ، المتوج بالثنائية المحلية في قاعة مدينة ميونخ يوم الأحد، لكنهم لم يظهروا في الشرفة، إذ كان هناك عدد قليل للغاية من المشجعين في الساحة بالخارج بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة إزاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفاز بايرن بالثنائية المحلية للمرة الثالثة عشرة في تاريخه عقب فوزه 4 -2 على بايرليفركوزن يوم السبت في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت بالملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

ولم يكن اللاعبون يرتدون الزي البافاري التقليدي كما كان الحال في الأعوام السابقة ولكن بدلاً من ذلك كانوا يرتدون ملابس رياضية أو سراويل قصيرة، فيما ارتدى المدرب هانسي فليك قميصا خاصا بالثنائية المحلية الثالثة عشرة.

وبينما احتشد ما يقرب من 15 ألف مشجع في ساحة مارينبلاتز، احتفالا بتتويج بايرن بالثنائية في الموسم الماضي، لكن لم يكن هناك سوى عدد من الجماهير يوم الأحد.