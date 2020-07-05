شكرا لقرائتكم نيوكاسل يتعادل مع وست هام ويبقيه في دائرة الخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عدل نيوكاسل يونايتد تأخره مرتين لينتزع التعادل بهدفين لمثلهما مع وست هام يونايتد يوم الأحد ويحرم الفريق الزائر من فرصة الابتعاد عن منطقة الهبوط.

وبعد أن خسر مبارياته السبع السابقة في الدوري، بدأ وست هام المباراة وهو متقدم بثلاث نقاط على منطقة الهبوط واستهل المواجهة بافتتاح التسجيل عن طريق ميكايل أنطونيو في الدقيقة الرابعة.

وعادل نيوكاسل النتيجة في الدقيقة 17 عن طريق ميغيل ألميرون، لكنه تأخر مرة أخرى في الدقيقة 66 عندما سدد لاعب الوسط توماش سوتشيك في الشباك من متابعة لضربة رأس ديكلان رايس التي ارتدت من العارضة.

وأدرك جونغو شيلفي التعادل على الفور لصالح نيوكاسل بعد أن شق طريقه وسط الدفاع قبل أن يسجل ليجعل النتيجة 2-2 تاركا وست هام في المركز 16 برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز 18، وهو أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الأدنى.