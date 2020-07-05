بأسيست عالمي.. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بصعوبة على أستون فيلا (الأهداف كاملة)

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة، وقدم أداء جيدا، ونجح في صناعة هدف، بينما لعب محمود تريزيجه 85 دقيقة فقط مع أستون فيلا، بينما ظل زميله في الفريق أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

وافتتح السنغالي ساديو ماني أهداف المباراة في الدقيقة 71، مستغلا تمريرة متقنة من كيتا حولها ببراعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 89، أضاف اللاعب الشاب جونس الهدف الثاني للريدز، مستغلا تمريرة رأسية متقنة من محمد صلاح، ليسددها بقوة في المرمى.

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وكا أستون فيلا أن يسجل في أكثر من مناسبة، لولا براعة الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري بعد غياب 30 عاما، قبل نهاية الموسم بـ7 جولات.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ89 نقطة في الصدارة، بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، فيما تراجع أستون فيلا للمركز الـ18 بـ27 نقطة، وأصبح مهددا بالهبوط.

شاهد أهداف المباراة: