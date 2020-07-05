بالفيديو.. ناشئ ليفربول يُدخل صلاح تاريخ بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز الشاب كورتيس جونز لاعب فريق ليفربول، هدفًا لصالح فريقه ضد أستون فيلا في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

واعتمد يورجن كلوب على خدمات لاعبه الشاب في الدقيقة 84 ليشارك بدلاً من الدولي الغيني نابي كيتا، إلا أن اللاعب الإنجليزي استطاع في الدقيقة 89 أن يسجل هدفًا للريدز بعد تمريرة من النجم المصري محمد صلاح.

هذا الهدف والذي جاء بتمريرة من صلاح جعل نجم مصر الأول يدخل تاريخ بريميرليج ليكون أسرع لاعب غير إنجليزي يشارك في 100 هدف خلال 116 مباراة في بريميرليج.

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واستطاع ليفربول أن يتفوق على أستون فيلا بهدفين دون رد، ليستعيد "الريدز" طريق الانتصارات عقب الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية على يد مانشستر سيتي بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" يوم الخميس الماضي.

وكان ليفربول حسم منذ الجولة قبل الماضية لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام ثلاثة عقود حيث كان قد فاز على كريستال بالاس بأربعة أهداف دون رد، في المقابل سقط مانشستر سيتي على ملعب "ستامفورد بريدج" بالخسارة من تشيلسي بهدف مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن ليفربول واصل انفراده بالقمة بعدما أصبح رصيده 89 نقطة، بينما ظل أستون فيلا في منطقة الخطورة باحتلاله المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

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