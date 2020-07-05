سجل وطُرد.. حجازي يقود برومتش لفوز كبير يقربه من التأهل لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:

حقق نادي وست برومتش ألبيون فوزًا على حساب هال سيتي بأربعة أهداف لاثنين، مساء اليوم الأحد، بالجولة 41 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

المصري أحمد حجازي شارك في التشكيل الأساسي لوست برومتش، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 37 من اللقاء بكرة رأسية.

وافتتح تشارلي أوستن التسجيل لوست برومتش في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل كيفين ستيوارت النتيجة لهال سيتي في الدقيقة 24.

ونجح حجازي في وضع برومتش بالمقدمة من جديد في الدقيقة 37، إلا أن هال عاد للتعادل مرة أخرى في الدقيقة 47 عن طريق ميليك ويلكس.

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وبعد دقيقة واحدة سجل كاميل جروشيسكي الهدف الثالث لوست برومتش، ليؤمن جرادي ديجانا الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 76 بالهدف الرابع.

وتعرض حجازي للطرد في اللقاء بعدما حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 12، قبل أن يحصل على الثانية في الدقيقة 90+2 ليغادر بعدها أرض الملعب.

ورفع وست برومتش رصيده إلى النقطة 77 في وصافة ترتيب المسابقة بفارق نقطة واحدة عن ليدز يونايتد المتصدر، وأمام برينتفورد صاحب المركز الثالث برصيد 72 نقطة، قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرةً، بينما تخوض الفرق صاحبة الترتيب من الثالث وحتى السادس دورة ترقي يتأهل منها فريق واحد فقط.