بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. ممر شرفي من أستون فيلا لليفربول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شارك الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبا فريق أستون فيلا، في الوقوف بالممر الشرفي لليفربول قبل مباراة الفريقين ضمن حسابات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ويستقبل ليفربول على ملعبه "الآنفيلد" خصمه أستون فيلا في مباراة تعد تحصيل حاصل عند "الريدز" بعد حسمهم لقب بريميرليج من الجولة قبل الماضية.

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وتُعد هذه المرة الثانية الذي يقف فيها فريق إنجليزي بممر شرفي لليفربول، حيث قام فريق مانشستر سيتي بذلك في الجولة الماضية والتي انتهت لصالح السيتي بنتيجة عريضة (4-0) في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس الماضي على ملعب "الاتحاد".

وتشهد مباراة ليفربول وأستون فيلا مشاركة الثنائي المصري محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه"، في المقابل يتواجد المصري الثالث أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر مسابقة الدوري برصيد 86 نقطة، في المقابل يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

لمشاهدة لحظة وقوف فريق أستون فيلا بالممر الشرفي.. اضغط هنا