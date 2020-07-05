حجازي يفتتح أهدافه بالموسم مع ويست بروميتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المحترف المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون أن يسجل أولى أهدافه في الموسم الحالي على حساب فريق هال سيتي ضمن حسابات الأسبوع الـ41 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيون شيب".

حجازي نجح في مباراته الـ18 مع ويست بروميتش أن يسجل أولى أهدافه في الموسم الحالي (2019 - 2020) وتحديدًا في الدقيقة 37 من زمن أحداث الشوط الأول.

هدف حجازي هو الرابع مع ويست بروميتش منذ انتقاله للفريق الإنجليزي قادمًا من صفوف الأهلي في صيف موسم (2017 - 2018).

ويسعى ويست بروميتش إلى العودة من جديد للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليدز يونايتد.