شاهد كيفية خضوع لاعبي الزمالك لقياسات طبيبة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشر الحساب الرسمي للزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لخضوع عدد من لاعبي الفريق لقياسات طبية، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة.

وكان لاعبو الزمالك خضعوا لقياسات طبيبة في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر أمس السبت تحت إشراف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، ومعه معاونيه إبراهيم عنبة ومحمد الششتاوي.

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وخضع كل من طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومحمد عبدالغني للقياسات في فترة الظهيرة.

بينما خضعت الدفعة الأولى من اللاعبين للقياسات الطبية في الساعة العاشرة صباح السبت، وهم الكونجولي كابونجو كاسونجو وإمام عاشور وأحمد عيد ومحمد صبحي وإسلام جابر، وفقا للموقع الرسمي للزمالك.‎

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن يوم 7 أغسطس المقبل سيشهد استئناف مباريات الدوري المصري بعد توقف طويل فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".