البطل يصحح مساره.. صلاح يصنع في فوز ليفربول أمام فيلا بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق ليفربول فوزا على أستون فيلا بهدفين نظيفين، على ملعب "آنفيلد"، السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا في هجوم ليفربول، كما خاض مواطنه الدولي محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا، بينما ظل أحمد المحمدي ضمن مقاعد بدلاء الضيوف.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسميا، قبل أسبوعين.

ورفع ليفربول رصيده لـ 86 نقطة في الصدارة، بينما ازداد تأزم موقف أستون فيلا الذي يصارع من أجل البقاء في بريميرليج إذ يحتل المركز الـ18 بـ27 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون، ألكسندر أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون، فابينيو، تشامبرلين، كيتا، صلاح، ماني، أوريجي.

تشكيل أستون فيلا: رينا، كونسا، هاوس، مينجز، تايلور، ماكجين، دوجلاس لويز، أنور الغازي، تريزيجيه، جريليتش، دافيز.

تفاصيل المباراة:

بدأ ليفربول المباراة ضاغطا، وسقط صلاح داخل منطقة الجزاء مطالبا بضربة جزاء، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وسقط جيرليش نجم فيلا في الدقيقة 12، لتتوقف المباراة لتلقيه العلاج.

وجاءت أخطر فرصة لليفربول في الدقيقة 19 بعد تمرير الكرة بين الثنائي نابي كيتا، وساديو ماني، ولكن دفاع أستون فيلا أبعدها لركنية.

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وفي الدقيقة 33 جاءت أول فرصة خطيرة لأستون فيلا عن طريق تريزيجية الذي مرر الكرة لزميله دوجلاس لويس، ولكن تصدى لها أليسون، ليرد صلاح بتسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس.

واستمرت الدقائق الأخيرة بنفس النتيجة حتى أطلق الحك صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني لعب أرنولد كرة عرضية لم ينجح صلاح في التعامل معها لتتحول لضربة مرمى.

واستلم جيرليش الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد قوية ولكن رفع حكم الراية محتسبا تسلل.

وفي الدقيقة 59 لعب روبرتسون كرة عرضية خطيرة حولها تايلور مدافع فيلا إلى ركنية.

أجرى بعدها كلوب 3 تبديلات بنزول فيرمينو، وفينالدوم، وهيندرسون، بدلا من أوريجي، وفابينو، وتشامبرلين.

وفي الدقيقة 71 مرر كيتا كرة رائعة لماني داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك أستون فيلا مسجلا الهدف الأول للريدز.

وفي الدقيقة 89، استقبل صلاح كرة عرضية بالرأس ليصنعها لجونز الذي سدد الكرة في المرمى مضيفها الهدف الثاني للريدز.

واستمرت الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بطل الدوري بثنائية نظيفة.