هاني رمزي: الأهلي بحاجة لتدعيم دفاعي.. وأسامة جلال مكسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هاني رمزي لاعب الأهلي والمدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر السابق، إن الفريق الأحمر بحاجة لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لافتًا إلى أن أسامة جلال مدافع إنبي لاعب واعد.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال رمزي: "أعتقد أن الأهلي بحاجة لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال الفترة المقبلة".

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وأضاف: "لقد عانى الأهلي كثيرًا في هذا المركز خلال الفترة الماضية، كان هناك تصريحات بشأن عودة أحمد حجازي مدافع وست بورميتش الإنجليزي، لكنه فضل الاستمرار في تجربته الاحترافية".

وتابع: "الأهلي يمتلك عناصر مميزة، أيمن أشرف يلعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، ولكن الأفضل للأهلي تدعيم المركز".

وأتم: "أسامة جلال مدافع إنبي من اللاعبين الجيدين، قدم أداءً جيدًا مع النادي ومع المنتخب الأولمبي، أعتقد أنه مدافع مناسب ومكسب على المستقبل البعيد".