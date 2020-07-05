كرة يد.. الأهلي يعلن ضم محسن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

اعلن الاهلي ضم محسن رمضان لاعب هليوبوليس ومنتخب مصر لكرة اليد لمدة 4 مواسم.

وذكر رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي، أنه تم الإنتهاء من إجراءات الاتفاق على ضم محسن رمضان لاعب فريق هليوبوليس لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف عبد القادر في تصريحاته، أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص برمضان من نادي هليوبوليس بعد انتهاء فترة اعارته لنادي مضر السعودي، وواصل أنه سوف يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق عند فتح باب الإنتقالات للموسم الجديد.

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وأشار رؤوف في تصريحاته ان محسن رمضان وقع على اوراق انضمامه الى الأهلي، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة المدرب الجديد طارق محروس.

واختتم مدير النشاط الرياضي بالأهلي، ان ضم رمضان يأتي في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر، خاصة وأنه لاعب دولي ويملك مقومات مميزة ويعد إضافة كبيرة لفريق اليد بالنادي.

وكان محسن رمضان ضمن قائمة منتخب الشباب التي حصلت على برونزية كاس العالم 2019 بأسبانيا، كما أنه من ضمن عناصر المنتخب الأول الذي توج ببطولة أفريقيا للكبار على حساب تونس يناير 2020.