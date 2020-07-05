فرج عامر لمصراوي: ناصر رحب بالاستمرار مع سموحة.. ورؤية الأهلي تحدد موقف محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الفريق الساحلي أبدى رغبته في تجديد إعارته، كما أشار إلى أن رؤية الأهلي هي التي ستحدد موقف صلاح محسن.
ويلعب ناصر ماهر في صفوف سموحة منذ بداية الموسم الجاري بعدما انضم إلى الفريق الساحلي على سبيل الإعارة.
وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال فرج عامر: "حصلنا علي موافقة ناصر ماهر بالإستمرار مع سموحة في الموسم القادم".
وأضاف: "اللاعب يرحب بالبقاء معنا وهو ما جعله يرفض فكرة الاحتراف في ناسيونال ماديرا البرتغالي".
وتابع: "نحن الآن في منتصف الموسم ومع نهاية الموسم سنقدم عرضا رسميا للأهلي من أجل الحصول منه علي موافقة بتجديد إعارة ناصر ماهر".
وعن موقف صلاح محسن، قال رئيس سموحة: "صلاح محسن أيضا ضمن اهتماماتنا في الموسم القادم ونرغب في تجديد إعارته لكن الأمر سيتوقف علي رؤية وقرار النادي الأهلي".
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، قد أكد في وقت سابق أن إدارة القلعة الحمراء تلقت عرضًا رسميًا من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي لاستعارة ناصر ماهر، إلا أن الأمور لم تُحسم حتى الآن.
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