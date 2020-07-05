رسميا.. اتحاد اليد يعلن استكمال جميع مسابقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن إستكماله لجميع مسابقات الاتحاد بداية من شهر أغسطس المقبل لمنافسات السيدات والناشئين والناشئات، بينما ستنطلق منافسات الرجال خلال شهر سبتمبر.

وأضاف الاتحاد في بيانه، أنه سوف يتم تحديد موعد استكمال مباريات دوري المحترفين خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد الإنتهاء من فترة الاعداد الاولى للاعبي المنتخب إستعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في القاهرة يناير 2021.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن الغاء مسابقتي دوري المحترفين للرجال ودوري عمومي السيدات في وقت سابق، قبل ان يعدل عن قراره ويقرر إستئنافها مرة اخرى

Advertisements

وأصدر الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بيانا أعلن فيه عن استكمال جميع المسابقات وجاء فيه:

فقد قرر الاتحاد المصري لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس 2020 مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضي طبقا للكود (2) الخاص بالدليل الارشادي لضوابط عودة النشاط بالإتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية.

وقرر الإتحاد المصري لكرة اليد اسئتناف النشاط بالنسبة لهذه المنافسات كالتالي:

استكمال مباريات دوري الناشئين والناشئات مواليد 2000 و2002 ودوري عمومي السيدات.

استكمال مباريات الصعود بدوري الدرجة الاولى.

اما فيما يخص دوري المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر 2020 على أن يتم الانتهاء من فترة الاعداد الاولى للاعبي المنتخب القومي الأول استعدادا لبطولة العالم يناير 2021 وقبل البدء في استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة في المباريات الخاصة بانديتهم مع تاكيد الاتحاد على الالتزام بالإجراءات الطبية والإحترازية الواجب اتباعها.