التعاون السعودى يتعاقد مع البرازيلي اياجو سانتوس

أعلن نادي التعاون السعودى التعاقد مع البرازيلي اياجو سانتوس مدافع فريق موريرنسي البرتغالي وذلك ضمن خطة سكري القصيم لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري . ونشر نادى التعاون عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا أنهت إدارة النادي رسميا إجراءات التوقيع مع المدافع البرازيلي اياجو سانتوس لاعب نادي موريرنسي البرتغالي ليمثل الفريق الأول في الموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بعقد يميد لموسمين. قائلا أنهت إدارة النادي رسميا إجراءات التوقيع مع المدافع البرازيلي اياجو سانتوس لاعب نادي موريرنسي البرتغالي ليمثل الفريق الأول في الموسم الرياضي المقبل ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بعقد يميد لموسمين. ويمتلك سانتوس صاحب الـ 28 عاما، خبرة في الدوري الإماراتي من بوابة ضبا الحصن موسم 2016. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر يحتل التعاون المركز السادس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.

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