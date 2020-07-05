بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون اليوم 5-7-2020 في الدوري الانجليزي

حرصا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم افضل خدمة للجماهير نرصد لكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون اليوم بث مباشر والتي ستجمع بين الفريقين اليوم الاحد الموافق 5-7-2020 على ملعب سينت ماري في اطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم . 33 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم . وجاء تشكيل السيتي للمباراة كالأتي : " إيدرسون - كانسيلو - لابورت - جارسيا - زينتشينكو - فيرناندينهو - دافيد Advertisements سيلفا – رياض محرز - بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلنج – خيسوس ". سيلفا – رياض محرز - بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلنج – خيسوس ". وتعد المباراة مجرد تحصيل حاصل بعد حسم ليفربول لقب الدوري الانجليزي بشكل رسمي حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر . مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون اضغط هنا

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