جوارديولا يعلن تشكيل مانتشستر سيتي أمام ساوثهامتون

أعلن المدير الفني بيب جوارديولا عن تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب سينت ماري ضمن مواجهات الأسبوع الـ 33 من بطولة بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وجاء تشكيل السيتي للمباراة كالآتي : " إيدرسون - كانسيلو - لابورت - جارسيا - زينتشينكو - فيرناندينهو - دافيد سيلفا – رياض محرز - بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلنج – خيسوس ". سيلفا – رياض محرز - بيرناردو سيلفا – رحيم ستيرلنج – خيسوس ". وتعد المباراة مجرد تحصيل حاصل بعد حسم ليفربول لقب الدوري الانجليزي بشكل رسمي حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 66 نقطة بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر .

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