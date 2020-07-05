زاها وستيرلنج أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي حصولاً على ركلات الجزاء

نجح ليفربول في حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتربع الريدز على صدارة جدول ترتيب البطولة 86 نقطة بفارق 20 نقطة عن فريق مانشستر سيتي الوصيف .

ويعد وليفريد زاها لاعب فريق

كريستال بالاس أكثر لاعب حصولًا على ركلات الجزاء في الموسم الحالي من البريمييرليج حتى الآن، حيث نجح في جلب 15 ركلة جزاء لفريقه .

بينما يأتي النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين حصول على ركلات الجزاء برصيد 14 ركلة .

وتلعب ركلات الترجيح التي ينجح المهاجمين في الحصول عليها دورًا كبيرًا في حسم نتائج العديد من المباريات لصالح فرقهم وحسم النقاط الثلاثة للمباراة .