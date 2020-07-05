اخبار الرياضه

التعادل يسيطر على مباراة ليفربول وأستون فيلا في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة وأستون فيلا والتي تجمع بين الفريقين الآن على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الأسبوع الـ 33 م

بطولة الممتاز لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على

كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

أشهر حكم المباراة بول تيرني الكارت الأصفر مرة واحيدة في الدقيقة 36 من الشوط الاول وكانت من نصيب جون ماكجين لاعب أستون فيلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يسيطر على مباراة ليفربول وأستون فيلا في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا