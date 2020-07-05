التعادل يسيطر على مباراة ليفربول وأستون فيلا في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأستون فيلا والتي تجمع بين الفريقين الآن على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الأسبوع الـ 33 م

بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على

كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

أشهر حكم المباراة بول تيرني الكارت الأصفر مرة واحيدة في الدقيقة 36 من الشوط الاول وكانت من نصيب جون ماكجين لاعب أستون فيلا.