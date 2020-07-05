قياسات طبية للاعبي الزمالك

خضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية وفحوصات بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه إبراهيم عنبة ومحمد الششتاوي.

حيث خضع محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمد عبدالشافي وحازم إمام ومحمود

عبدالرازق "شيكابالا" وعمر السعيد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام، للقياسات على مدار اليوم على أن يقوم باقي اللاعبين بخوض القياسات غداً.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن القياسات تتم على أعلى مستوى،

مشيراً إلي أن الجميع خضع لقياسات طبية وبدنية، وفحوصات على القلب، كذلك وزن الجسم، وقوة العضلات، وصورة دم كاملة.

وأضاف أن كل لاعب قام بعمل القياسات والفحوصات بشكل منفصل دون وجود تجمعات على مدار ساعات اليوم بدءً من الصباح وحتي المساء، من خلال تقسيم الفريق إلى مجموعات على مدار 3 أيام بدءً من أمس وحتى غد.