توج النجم الدولي السوري عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي بجائزة أفضل لاعب سوري لعام 2019، وذلك وفقًا للاستفتاء الذي أجرته لجنة الصحفين الرياضيين . وقام السومة بنشر صورة الجائزة التي حصل عليها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلًت: "جائزة أفضل لاعب كرة قدم في سوريا لعام 2019 في استفتاء لجنة الصحفيين الرياضيين" . لجنة الصحفيين الرياضيين" . ويقدم السومة مستوى جيد للغاية مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث تتربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بعد الفوز بأول 5 جولات، وتضم المجموعة الصين والفلبين وغوام والمالديف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر السومة يحصل على جائزة أفضل لاعب سوري في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.