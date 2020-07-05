رياضة | ناصر ماهر يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ناصر ماهر يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن ناصر ماهر، لاعب الأهلى المعار إلى صفوف سموحة، أقترب من تجديد إعارته مع النادى السكندرى، فى ظل تمسك الجهاز الفنى للفريق السكندرى باستمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق السكندري، وصعوبة دخوله كأساسي في تشكيل الأحمر لهذا الموسم.

وتسعى إدارة نادى سموحة للتوصل لإتفاق مع إدارة الأهلى لإنهاء كل الأمور التى تتعلق بتجديد إعارة اللاعب الذى يرحب بالأمر رغم دخول العديد من الأندية المحلية فى مفاوضات لاستعارته.

قرار ناصر ماهر بالاستمرار مع سموحة جاء بعد ترحيب الجهاز الفنى لنادى الأهلى بتجديد إعارته، ورفض العرض البرتغالى المقدم من نادى ناسيونال ماديرا، البرتغالى، باستعارة اللاعب مع وضع بند يمنح النادى البرتغالى الحق فى شراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة وهو ما رفضه نادى الأهلى.

وكان السبب الرئيسي في رفض العرض البرتغالي، هو الخوف من انتقال اللاعب للزمالك من خلال النادي البرتغالي.