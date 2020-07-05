رياضة | مرتض منصور يعقد جلسة مع نجم الزمالك لتمديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتض منصور يعقد جلسة مع نجم الزمالك لتمديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد جلسة مع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي لمناقشة ملف تمديد عقده بناءا على قرار مجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور.

ومن المقرر أن يقوم أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي بالاجتماع بعبدالله جمعة للتفاوض من أجل تمديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

ويحاول مسؤولو نادي الزمالك إلى تجديد عقود أغلب لاعبي الفريق المتألقين خلال الفترة الأخيرة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للابيض في ظل الحرص على المنافسة محليا وقاريا.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.