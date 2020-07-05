رياضة | بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولوياته بالنسبة للصفقات التي يرغب في إتمامها بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد فايلر جلسة فور وصوله، إلى القاهرة مع إدارة النادي، لحسم بعض الملفات الهامة، والتي سيكون على رأسها ملف الصفقات والمعارين.

وطالب فايلر، تدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب سوبر، بالإضافة إلى التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، والمفاضلة بين الأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي،والكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، للتوقيع مع أحدهم بالميركاتو الصيفي.

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كما وضع فايلر، تدعيم الخط الدفاعي ضمن أولوياته في ظل إصابات سعد سمير المتكررة، وكثرة الغيابات في الخط الخلفي وهو ما سبب له الكثير من المشاكل في المباريات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعود فايلر، إلى القاهرة مساء الاثنين المقبل بعدما قضى إجازة قصيره في بلاده للإطمئنان على إسرته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يقود فايلر، تدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل استعدادًا لاستئناف الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.