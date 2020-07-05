رياضة | الزمالك يعلن الطوارئ بسبب كورونا.. وكارتيرون يستأنف مهامه مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعلن الطوارئ بسبب كورونا.. وكارتيرون يستأنف مهامه مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع مصطفى فتحي صانع العاب الزمالك إلى مسحة طبية بعد ستة أيام، ومعه منتصر الرملاوي إداري الفريق من أجل الاطمئنان على حالتهم .

وكانت نتيجة المسحات الطبية الأولى تشير إلى إصابة فتحي والرملاوي بفيروس كورونا زي ما انتشر من مصادر من داخل اتحاد الكرة واللجنة الطبية بالاتحاد.

وحرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد أسامة على التواصل مع الثنائي من أجل متابعة حالتهما الصحية بعد إيجابية المسحة الخاصة بهم.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.