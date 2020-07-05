رياضة | الزمالك يستدعي لاعبيه الأجانب للعودة للفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستدعي لاعبيه الأجانب للعودة للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أحمد زاهر المدير الإداري للفريق بالتواصل مع الثلاثي الأجنبي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم من أجل التنسيق معهم للعودة إلى الأراضي المصرية خلال الأيام المقبلة.

وقامت إدارة الكرة بنادي الزمالك وضع مجموعة من الإحتمالات لعدة الثلاثي، اذا كان عن طريق الطيران العادي او حضورهم من خلال طائرة خاصة.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.