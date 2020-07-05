رياضة | تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق ولاعب وسط فيسل كوبي الياباني الحالي، عن زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تصريحات أندريس إنييستا

الأسطورة الإسبانية تحدث خلال مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أنه ما زال يرى نهاية مسيرته الكروية بعيدة، وأنه حين يعتزل سيحاول العمل مدربا.

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وعن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي أوضح إنيستا أنه "لا يُقارن" بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وعن مستقبله الفني علق انيستا: "لاحقا سأحاول أن أكون مدربا، لكن ما زال يتبقى بعض الوقت".

وتابع أسطورة برشلونة: "أشعر أنني على ما يرام، وسعيد، وأريد مواصلة اللعب، وهذه البطولة اليابانية فاجأتني، إنها تتسم بقدر كبير من التنافسية".