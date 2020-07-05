رياضة | مدرب ميلان : هدفنا الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب ميلان : هدفنا الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي عن سعادته بالفوز الكبير على حساب لاتسيو بثلاثية نظيفة وأكد أن هدفهم التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وقال بيولي في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"كنت أقول دائمًا أن لدي مجموعة من اللاعبين المسئولين الذين يدركون أهمية القميص الذي يرتدونه، لا أعرف ماذا سيحدث بمستقبلنا أو بمستقبلي لكننا نركز بشكل كبير على المحاربة حتى النهاية حتى نتمكن على الأقل من إعادة ميلان إلى بطولة الدوري الأوروبي".

وأضاف:"يواصل اللاعبون إعطاء 110% من مستواهم حتى أولئك الذين وقعوا عقودًا حتى نهاية الموسم وربما لن يبقوا هنا بعد ذلك، إنهم مصممون على إثبات أنهم ما زالوا لاعبين أقوياء على هذا المستوى وتقديم أفضل ما لديهم للميلان".

Advertisements

وعن إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا، قال بيولي:"لن نتأهل الآن لكن ميلان فريق مرموق ويجب أن يكون في المنافسات الأوروبية، هدفنا التأهل والتواجد في الدوري الأوروبي".

وتابع: "لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام لاتسيو وقمنا بالاختيارات الصحيحة وكنا خطرين طوال المباراة، نحن نفكر الآن في مباراة يوفنتوس".

وعن زلاتان إبراهيموفيتش، اختتم بيولي تصريحاته قائلاً:"لقد جعلنا ننمو في العقلية والشخصية والجودة، إنه يحدث الفارق ويسعدني أن أراه معنا".