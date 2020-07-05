رياضة | هاني رمزي: راموس هو الأفضل حالياً لهذه الأسباب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هاني رمزي: راموس هو الأفضل حالياً لهذه الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني رمزي نجم المنتخب المصري السابق، والندرب المساعد في جهاز خافيير أجيري، أن المدافع الكبير لازم يجيد مهارات كتيرة بخلاف عوامل السرعة والقوة الجسدية؛ مهارات زي ألعاب الهواء وكيفية استخلاص الكرة بدون مخالفة؛ والأهم في الكرة الحديثة دلوقتي هو إمكانية المساعدة على بناء الهجمة وامتلاك قدرات فنية عالية تؤهل المدافع للتقدم لخط الوسط والمساعدة في الخروج بالكرة بشكل سليم

وقال رمزي في تصريحات لستوديو ٩٣.٧ عبر أون سبورت إف إم: فان دايك هو أفضل المدافعين حاليًا في العالم ويقدم موسم أكثر من رائع ؛ ولكن لو سألتني مين الأفضل مؤخرًا بشكل عام هختار راموس لانه الأقرب لمنافسة نجوم الدفاع زمان زي مالديني ونيستا وغيرهم

وتابع: نموذج المدافع اللي يقدر يقابل من أدام هو الأفضل بالنسبة لي، بالإضافة إلى شخصية المدافع عامل مهم للغاية، فشخصية راموس هي التي جعلته يقدر يوصل للمكانة الحالية.