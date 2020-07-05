رياضة | أحمد حجازي يسجل رابع أهدافه في مسيرته مع ويست بروميتش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يسجل رابع أهدافه في مسيرته مع ويست بروميتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي المحترف في صفوف ويست بروميتش البيون الإنجليزي، من إضافة هدفه الرابع مع فريقه الحالي.

حجازي سجل هدفا في ثلاثية فريقه أمام هال سيتي ضمن منافسات الجولة 41 من الشامبيونشيب، عند الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وخاض حجازي 101 مباراة مع ويست بروميتش حتى الآن منذ انضمامه إلى الفريق الإنجليزي في صيف 2017، وسجل 4 أهداف، وصنع 2 آخرين.

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ويعد هذا الهدف السابع للمدافع المصري أحمد حجازي في مسيرته مع الأندية التي لعب لها "الاسماعيلي، الأهلي، فيورنتينا، بيروجيا، ويست بروميتش".

وفي مجمل مسيرة أحمد حجازي مع الأندية والمنتخبات الوطنية وصل إلى الهدف الرابع عشر له.

واحرز أحمد حجازي أولى أهدافه مع ويست بروميتش أمام برنموث، في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي 2017-2018 وثاني أهدافه جاءت في شباك ساوثهامبتون بالموسم ذاته، والثالث في شباك سوانزي خلال الموسم الماضي2018-2019.