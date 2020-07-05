رياضة | تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني لأستون فيلا، دين سميث تشكيل فريق لمواجهة ليفربول، اليوم الأحد، في اطار منافسات الجولة الـ33 من البريميرليج على ملعب أنفيلد .

وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ريينا.

خط الدفاع: كونسا، كورتني هوس، منجس، تايلو.

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خط الوسط: دوجلاس لويز، جون ماكجين، جاك جراليش، تريزيجيه.

خط الهجوم: أنور الغازي، كينان ديفيس.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء أستون فيلا كلًا من:

نايلاند، جولبيرت، أحمد المحمدي، ناكامبا، هوريان، لانسبوري، جوتا، ساماتا، فاسيليف.

جدير بالذكر أن حسن ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لصالحه رسميًا، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.