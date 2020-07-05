رياضة | طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات مسحات كورونا للفريق والجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات مسحات كورونا للفريق والجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن آخر التطورات الخاصة بالحالتين المصابين بفيروس كورونا المستجد، في ظل إجراء المسحة الأولي التي خضع لها الفريق أول أمس .

حيث أكد طبيب الفريق أن الثنائي بحالة صحية طيبة مشيراً إلى أنه يتابع الأعراض والحالة الصحية لهما بشكل مستمر، خاصة في ظل عدم وجود أعراض عليهما .

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وأضاف أسامة أنه تم عمل بروتوكول علاجي وعزل منزلي للثنائي ومتابعتهم لحين إنتهاء فترة العزل لمدة أسبوعين وتعافيهما .

يذكر أن الزمالك أعلن بالأمس عن وجود حالتين مصابين بفيروس كورونا من بينهم اللاعب مصطفى فتحي.

ويواصل الزمالك إجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامة جميع افراد الفريق ومن ثم الدخول معسكر مغلق استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.