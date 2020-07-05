شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح و«تريزيجيه» أساسيين و«المحمدي» بديلًا في مواجهة ليفربول وأستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول في مباراته، اليوم الأحد، أمام أستون فيلا، والتي يستضيفها ملعب أنفيلد في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد مباراة اليوم مواجهة مصرية بين «صلاح» من جانب، ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدي من الجانب الآخر، إذ يشارك الأول في التشكيل الأساسي للفيلانز، فيما يجلس الثاني على مقاعد البدلاء.

ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد- جوميز- فان دايك- روبيرتسون

الوسط: فابينيو- كيتا- تشامبرلين

الهجوم: ماني- صلاح -أوريجي

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: ريينا

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الدفاع: كونسا، هوس، مينجز، تايلور

الوسط: دوجلاس لويز، ماكجين، أنور الغازي، جاك جريليش، محمود تريزيجيه

الهجوم: دافيس